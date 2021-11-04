«Я опять начала полнеть»: Дарья Пынзарь показала сочные бедра в укороченных легинсах

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь призналась, что не может держать вес и начала поправляться.

Экс-участница «Дома-2», а ныне ведущая этого популярного реалити-шоу Дарья Пынзарь к началу минувшего лета находилась в идеальной форме.

В июне состоялся дебют Дарьи Пынзарь и ее мужа Сергея в качестве ведущих «Дома-2», и Дарья усиленно готовилась к тому, чтобы предстать в кадре стройной и худенькой.

Но судя по всему, Дарья Пынзарь все-таки склонна к полноте. В микроблоге блондинка призналась, что ей трудно удерживать вес.

Дарья Пынзарь, разглядывая себя в зеркале, пришла к выводу, что к зиме начала поправляться. Правда, Дарью этот момент не выбивает из колеи, поскольку она себе нравится немного в теле.

«По-моему, тут я опять начала полнеть. Но мне вообще нравилось, когда я была сочной. Но вам не нравилось», — подписала Дарья Пынзарь кадр в сторис микроблога.

На нем она предстала в кроп-топе и укороченных легинсах. Легинсы очень плотно обтягивают ее ягодицы, что кажется, еще немного и они лопнут прямо на Дарье Пынзарь. Стоит отметить, что ведущая «Дома-2» обожает носить обтягивающую одежду.

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