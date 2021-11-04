«Не допускайте ее до живых людей»: дочь Георгия Буркова рассказала, как Татьяна Доронина оболгала ее отца

Дочь известного, ныне покойного артиста Георгия Буркова Мария Буркова на фоне смены руководства МХАТ имени Горького вспомнила, как Татьяна Доронина, долгое время возглавлявшая труппу этого театра, обошлась с ее отцом.

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«Папу никто не выгонял из театра, все хуже. Радзинский и Виктюк позвали его на роль в пьесе Радзинского «Старая актриса на роль жены Достоевского». Играл с Дорониной. В 88-м году папа попал в реанимацию, сердце. Конечно же, ввели другого актера. Это и понятно. Но. Сразу гастроли в Киеве, Татьяна Васильевна ожидала оваций и чего-то такого, чего не было после спектакля. Тогда она вышла к зрителям и со своим придыханием поведала, что Бурков испугался радиации и отказался к ним ехать, а этот бесстрашный актер ввелся на его роль. Бурные аплодисменты», — приводит слова Марии Бурковой «Комсомольская правда».

Она вспомнила также, как Татьяна Доронина на одном из премьерных спектаклей, который посетили сотрудники Управления культуры, устроила сцену прямо во время монолога Георгия Буркова. Доронина остановила действие и обратилась к работникам департамента, чтобы те убирались из зала. Свидетелем этого скандала была жена Георгия Буркова.

«Мама видела, чего стоило отцу эта бандитская выходка Дорониной. Поэтому, для меня все, что не Доронина, все хорошо. Дайте ей все награды, какие только есть, огромную зарплату пожизненно. Только не допускайте ее до живых людей», — заключила Мария Буркова.

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