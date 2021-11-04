6 ноября на «Шоумаскгоон» появится певица Валерия

6 ноября в 20.20 на НТВ состоится премьера седьмого выпуска музыкального проекта «Шоумаскгоон». Здесь на одной сцене выступят участники трех популярных проектов канала: «Маска», «Ты супер!» и «Суперстар!».

Звезды продолжат борьбу за звание «лучшего из лучших», самостоятельно оценивая и комментируя выступления друг друга.

Приглашенной звездой седьмого выпуска станет народная артистка России и член жюри популярного шоу «Маска» Валерия. Новый выпуск «Шоумаскогоон» вновь удивит зрителей разнообразием хитов и красочных выступлений артистов. Среди них будут такие песни, как «Дико тусим», «Лебединая верность» и Somebody to love.

Напомним, что по итогам шести выпусков лидирующую позицию вновь занимает Диана Анкудинова – она набрала 310 баллов. Ближе всех к Диане все еще располагается Карина Кокс – у нее 305 баллов. А вот на третьей строке произошли изменения – Анатолий Цой обогнал Юлю Паршуту и набрал 304 балла.

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