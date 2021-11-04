«Полсрока позади»: беременная Цатурян из «Дома-2» натянула трусики до подмышек, чтобы показать округлившийся живот

Экс-участница «Дома-2» Вика Цатурян ждет ребенка от своего мужа Руслана Мацьолека. Фитнес-блогер невероятно рада своей новой беременности, так что тщательно фиксирует каждый ее этап и изменения в своем теле.

На фото в микроблоге Вика Цатурян предстала в нижнем белье для занятий спортом. Трусики она натянула повыше, чуть ли не до подмышек, чтобы округлившийся живот стал еще акцентнее.

Срок беременности Вики Цатурян – двадцать недель. Именно в это время интересное положение становится очевидным для окружающих.

«Ровно полсрока позади, и мне совсем не верится и даже грустно от того, как быстро пролетело время. Надеюсь, время замедлится, и я еще успею насладиться этим самым чудесным временем в моей жизни», — написала под снимком Вика Цатурян.

Она добавила, что беременность протекает очень легко, и на таких условиях она готова рожать еще и еще.

Напомним, будущий малыш станет вторым ребенком Вики Цатурян, у которой есть старший сын. Мальчику почти четырнадцать лет, Вика родила его, когда ей было шестнадцать. А для Руслана Мацьолека будущий новорожденный станет первенцем.

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