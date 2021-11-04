«Отчаянные! Смелые!»: Юлия Пересильд запечатлелась с дочками на отдыхе

После возвращения из космоса Юлия Пересильд прошла курс восстанавливающих процедур, а после улетела на Мальдивы. Ранее она сообщила в своем инстаграм, что путевку ей подарил коллега Андрей Бурковский.

На курортных островах Пересильд отдыхает вместе с дочками – Аней и Машей. Снимком с ними она поделилась с фанатами.

«Со мной рядом две самые классные девчонки на свете! Горячие! Отчаянные! Смелые! Умные! Громкие! И ооочень талантливые! Я — счастливая!», — написала Пересильд.

Напомним, Юлия Пересильд стала первой актрисой, которая побывала на МКС. В космосе снимали фильм под рабочим названием «Вызов», где 37-летняя звезда сыграла роль врача-кардиохирурга. Другие подробности картины, которую обещают представить в конце 2022 года, пока не разглашаются.

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