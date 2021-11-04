«Вот и скачи дальше голышом»: Шаляпин набросился на обнаженную Штурм

В конце сентября Прохор Шаляпин стал вдовцом. Канадская миллионерша Татьяна Дэвис, на которой 37-летний певец женился в июле, умерла от коронавируса. История вызвала широкий резонанс. Одни считали, что Прохору достанется часть наследства, другие и вовсе предполагали, что все это выдумка, в том числе и свадьба музыканта. Своим мнением на этот счет не раз делилась артистка Наталья Штурм.

Накануне она опубликовала в своем инстаграм свежие снимки, на которых позировала обнаженной, прикрывшись накидкой из белоснежного фатина. Шаляпин, как и сотни других пользователей Сети, тоже оставил свой комментарий.

«Наташа, вот и скачи дальше голышом. Ты в отличной форме, ничего не скажешь, только меня, пожалуйста, не трогай своими расследованиями», — написал Шаляпин.

Напомним, несколько лет назад Штурм принимала участие в шоу по преображению «На 10 лет моложе», где специалисты поработали с ее внешностью.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.