«Я приглашаю вас в спальню»: Макеева показала двухэтажную квартиру в Турции

Актриса с мужем и пасынком перебралась к морю.

На днях стало известно, что Анастасия Макеева и Роман Мальков купили квартиру в Турции. Пара обосновалась в Аланье. Как оказалось, недвижимость они приобрели еще в сентябре прошлого года. Об этом звезда рассказала на своем YouTube-канале, заодно провела экскурсию по двухуровневой собственности.

«Я рассматривала варианты приобретения недвижимости на Кипре, в Испании, в Италии, Греции, Болгарии, даже в Индии, но судьба меня привела в Турцию. Никогда этого не говорила, но я приглашаю вас в спальню. Здесь мы долго не задержимся. Самое приятное, что я люблю – просыпаясь, видеть этот вид. Вот море, вот наше личное лимонное дерево, а это мандаринки», — сказала Макеева.

Напомним, недавно Анастасия запустила собственный бренд одежды, а также уходовой косметики.

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