Договорились: Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков подпишут мировое соглашение

Пара развелась в прошлом году после шести лет брака.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков прожили в официальном браке шесть лет. О разводе артистка сообщила в прошлом году. На совместно нажитое имущество 43-летний звездный фотограф претендовать не стал, а вот дочь хочет видеть гораздо чаще. Четырехлетняя Мия живет с мамой в ее загородном особняке.

По этому случаю Дмитрий решил обратиться в суд, где будет отстаивать право проводить достаточно времени с дочкой. Заседание назначено на 6 декабря.

А тем временем, в окружении пары сообщили, что уже сейчас Гагарина и Исхаков обсуждают нюансы мирового соглашения. Есть надежда, что оно будет подписано. Если стороны успеют договориться, то спор разрешится без жарких судебных баталий. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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