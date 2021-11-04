Боится влюбляться: Брэд Питт отказался от личной жизни

Одна из самых красивых пар Голливуда Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались в 2016-м году. На протяжении всех этих пяти лет они ведут борьбу за опеку над детьми: 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло и 13-летними близнецами Ноксом и Вивьен. Старшему сыну экс-супругов Мэддоксу сейчас 20 лет. Недавно актер вновь проиграл очередное судебное заседание. На фоне всего этого, 57-летний решил отказаться от личной жизни. Об этом говорят его друзья.

«Брэд упорно работает и остается настолько позитивным, насколько это возможно», — цитирует инсайдера Us Weekly.

Хотя в прошлом году у Питта все-таки случился громкий роман. Несколько месяцев актер строил романтические отношения с немецкой моделью Николь Потуральски. Она была младше звезды почти на 30 лет и жила в Берлине. К слову, манекенщица была замужем за немецким ресторатором.

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