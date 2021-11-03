«Милашка и Ева мне сегодня помогали»: Дмитрий Тарасов покормил новорожденного сына из бутылочки

Футболист Дмитрий Тарасов показал в микроблоге, как он лихо обращается с недавно появившимся на свет малышом.

Футболист Дмитрий Тарасов на днях в четвертый раз стал отцом. Жена спортсмена, модель Анастасия Костенко подарила ему долгожданного сына Алексея.

В понедельник, первого ноября, Дмитрий Тарасов забрал жену и новорожденного малыша из роддома.

В сторис микроблога футболист поделился милыми семейными кадрами, на которых запечатлено, как лихо и смело он управляется с сыном, которому нет и недели от роду. Правда, рядом при этом находится мама мальчика Анастасия Костенко.

Дмитрий Тарасов держит сына на коленях и кормит его смесью из бутылочки. Рядом находятся две дочери пары Милана и Ева. Девочки в любой момент готовы помочь папе.

«Милашка и Ева мне сегодня помогали», — прокомментировал кадры Дмитрий Тарасов.

Милана и Ева, судя по всему, рады появлению нового члена семьи. Одна из девочек погладила братика по голове. Родители не препятствуют такому проявлению сестринской любви, чтобы не вызывать ревности в старших детях по отношению к малышу.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.