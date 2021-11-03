«Было прикольно! Чао-какао»: Ивлееву разочаровала песня Элджея о разводе

Экс-ведущая «Орла и Решки» Анастасия Ивлеева поделилась впечатлениями о песне рэпера Элджея, который посвятил ее отношениям с бывшей женой. Пара объявила о разводе в конце августа. Ведущая призналась, что это уже больше отношения брата и сестры, пришла пора ставить точку.

В беседе со своей подругой Идой Галич Ивлеева рассказала, чем занимается после развода. Когда Галич поинтересовалась, слышала ли она новую песню экс-супруга, Ивлеева заявила, что у нее найдется комментарий.

«Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать? Три года жизни, три года событий, любви, столько нас связывает… Там можно целый альбом написать! Я думала, что выйдет песня, я разревусь, все будет в лужах… А там «больше не твой член», «было прикольно, чао-какао!» Ну, добрый вечер! Вот, девочки, вот что делает доброе расставание!» — возмутилась блогерша в своем видеоблоге на YouTube.

Ивлееву поразило то, как бывший муж воспринял расставание. Девушка рассказала, что жалеет о мирном расставании с Элджеем.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале.