«Пандемия ни при чем»: Ольга Кабо впервые озвучила причину развода с мужем

Звезда сериала «Родком» Ольга Кабо спустя год решилась заговорить на тему расставания с супругом после одиннадцати лет брака.

Актриса Ольга Кабо осенью прошлого года развелась с мужем Николаем, в браке с которым прожила одиннадцать лет.

Во время пандемии, стоит отметить, распались многие семьи. Но по словам Ольги Кабо, вовсе не она стала причиной краха ее семьи.

«В моем случае пандемия ни при чем. Мы с Николаем расстались, потому что наши отношения исчерпали себя», — высказалась звезда сериала «Родком».

Общему сыну пары, Виктору, сейчас десять лет, мальчик учится в третьем классе. Ольга Кабо делает все для того, чтобы уберечь наследника от стресса на фоне развода родителей.

«Отец для Виктора безусловный авторитет. У них своя мужская жизнь, мальчиковые занятия. Надеюсь, при всех грустных обстоятельствах, наш сын знает, что у него есть папа и мама, которые его очень любят», — продолжила Ольга Кабо.

Сама же актриса уверяет, что вовсе не нуждается в том, чтобы ее жалели. Развод она рассматривает как новый этап жизни, открывший для нее новые возможности. Ольга Кабо востребована в театре и кино и сейчас задействована сразу в нескольких проектах.

«Слава Богу, ритм моей жизни бурлит и находится в постоянном движении. Съемки, гастроли, радио, телевидение. У меня нет времени для грусти. Наоборот, я перешла на новый этап, новый виток жизни. Я открыта для творческих свершений и чувствую в себе недюжинные силы для новых побед», — призналась Ольга Кабо в интервью изданию «Антенна».

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