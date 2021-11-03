Авербух об Арзамасовой: «Когда она принимала решение выйти за меня, мы проговаривали тему возраста»

Актриса Лиза Арзамасова родила фигуристу сына в августе этого года. Однако пара планирует стать многодетными родителями.

Илья Авербух признался, что получает огромную радость от семейной жизни. Он старается проводить больше времени с Лизой Арзамасовой и новорожденным сыном. Также фигурист рассказал, что мечтает о многодетной семье.

«Я счастлив, что так быстро появился на свет наш Лев Ильич. Очень рад и надеюсь, что мы на этом не остановимся. Хочется еще и побыстрее! Мечтаю принять максимальное участие в воспитании детей, всех на ноги до 20 лет я поднять смогу. А дальше как получится», — поделился планами Авербух в шоу «50 вопросов. Спорт» на ТНТ Premier.

Звездную пару часто критикуют из-за разницы в возрасте. Однако Илья Авербух признается, что 21 год между собой и супругой не ощущает.

«Между нами нет никакой пропасти. Есть единое дыхание в том, как мы понимаем мир, как его ощущаем. У нее есть свой круг общения, ровесники: девочки, пацаны. Она с ними по-другому разговаривает, я туда не пытаюсь втиснуться. Но и не спешу посадить ее в круг бородатых мужчин, которые вспоминают: «Как молоды мы были»… Когда она принимала решение выйти за меня, осознанное решение, мы проговаривали в том числе и тему возраста», — рассуждает Авербух.

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