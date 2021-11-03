«Нам пора идти своими дорогами»: солистка Artik & Asti впервые прокомментировала свой уход из дуэта

Солистка Artik & Asti Анна Дзюба впервые дала комментарий, почему ей пришлось покинуть знаменитый дуэт. Певица уточнила, что это произошло не из-за разногласий со вторым участником.

«Да это правда, группа прекратила свое существование в том составе, в котором мы выступали 10 лет. Никто не виноват. Это была красивая и мощная история, в которой мы встретились, выросли профессионально, достигли очень больших результатов. Благодарна Артику за все, что мы сделали вместе. Но теперь нам пора идти своими дорогами. По поводу будущего — ребят, давайте не торопиться и посмотрим, что будет дальше», — рассказала певица в интервью Ксении Собчак на YouTube.

О распаде в год десятилетнего юбилея накануне рассказал продюсер и участник дуэта Артем Умрихин в своем Instagram. Однако Артик пообещал, что коллектив продолжит выпускать хиты в новом составе.

«С сегодняшнего дня наши пути расходятся, и каждый идет своей дорогой. Аня наверняка начнет свой сольный путь, а я продолжу делать, то что делаю всю жизнь — писать песни, искать новые таланты и помогать им реализовываться. Хочу выразить благодарность Ане. Вместе мы прошли долгий, невероятно интересный и важный путь! Теперь у каждого будет своя дорога, а группа Artik & Asti продолжает свою деятельность, но уже в обновленном составе. В каком?! Скоро расскажу!» — поделился Умрихин в личном блоге.

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