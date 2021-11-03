«Красоту ничем не испортишь»: недавно родившая Арзамасова очаровала фанатов, укутавшись в винтажные куртки

Молодая мама Лиза Арзамасова ничем не брезгует, чтобы утеплиться на съемочной площадке.

Недавно ставшая мамой актриса Лиза Арзамасова уже вернулась к работе. Артистка выступает и на театральных подмостках, и снимается в кино.

Лиза понимает, что ей ни в коем случае нельзя простужаться, ведь она запросто может заразить маленького сына, так что на съемочной площадке Арзамасова кутается что есть сил.

Для того, чтобы утеплиться поэффективнее, молодая мама натягивает на себя по нескольку курток. Причем вещи все старые, видавшие виды и давно вышедшие из моды.

«Погода диктует моду: не выпендривайся, надевай на себя все, что дадут, слоями, как капуста. Стиль — «утепление». Классика — жанр», — подписала кадр в микроблоге Лиза Арзамасова.

В кадре она предстала в десятке курток. Несмотря на нелепый образ Лизы Арзамасовой, поклонники сделали комплименты ее красоте, которую не спрятать даже в таких облачениях.

«Отлично утеплилась!», «Красоту и обаяние не скрыть под «капустой», «Вот правда! Когда холодно, не до моды!», «Надену все лучшее сразу! Лизонька, не мерзнете, одевайтесь по погоде! А красоту ничем не испортишь!», «Довольно стильно!» — высказались в Сети.

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