Цвет выходит из моды: Стриженова выбрала трендовый жакет из бархата, но прогадала с юбкой

Екатерина Стриженова предстала в студии Останкино в фиолетово-сиреневом образе, подобрав тени для век в тон жакету. Он, к слову, был выполнен из материала, который является хитом этого года – из бархата.

О том, что сейчас актуальны роскошные ткани вроде бархата, парчи, шелка, жаккарда, гобелена рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор». По словам ведущей, женщины соскучились во время пандемии по празднику и шику и готовы теперь ходить в торжественных нарядах хоть каждый день.

Также в рамках того же проекта Эвелина Хромченко говорила и о сиреневом цвете, который оказался заключенным в юбке Екатерины Стриженовой. Ведущая заметила, что это уходящий тренд и покупать вещи в данном тоне уже не стоит.

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