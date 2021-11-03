«Наш Тимоша»: жена Сэма Селезнева из «Дома-2» показала подросшего сына

Единственному наследнику бывшего участника реалити-шоу Сэма Селезнева чуть больше полутора лет.

Жена бывшего участника «Дома-2» Сэма Селезнева Юлия поделилась в микроблоге редким фото сына Тимофея.

Пара нечасто показывает наследника подписчикам, делая это в исключительных случаях.

Сына жена Сэма Селезнева запечатлела во время осенней прогулки в парке. Малыш облачен в модный бомбер с руками на резинке и капюшоном, отороченным мехом.

Невооруженным глазом видно, что Тимофей — копия своего звездного папы.

«Наш Тимоша очень общительный и любознательный мальчик, который просто обожает детские компании, прогулки и любые другие движения. А о своих желаниях заявляет так конкретно, что по взгляду можно понять, что ему это действительно нужно! Ох уж эти глазки», — написала жена Сэма Селезнева под фото.

Напомним, сын Сэма Селезнева родился двадцатого февраля 2020 года. Тимофей стал первым ребенком 42-летнего Сэма, а вот для супруги Селезнева сын стал вторым наследником. У Юлии есть взрослая дочка.

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