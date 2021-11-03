Какое варварство! Мама Децла показала воришку, который унес стул с могилы ее сына

Ирина Толмацкая, мама покойного артиста Кирилла Толмацкого (Децла), опубликовала в Сети видео с кладбища. В кадре мужчина под покровом ночи крадет с могилы ее сына стул, который поставили, чтобы спокойно поминать музыканта.

Родительница рэпера не стала писать гневных слов в адрес вора, а просто попросила людей объяснить ему, что этот поступок плох.

«Хочу обратиться к вам, мои друзья! Кто знает этого «человека», передайте ему, пожалуйста, что так нельзя делать, пусть вернет на место», — попросила она.

Напомним, Децл умер в 35 лет в 2019 году, причина — острая сердечная недостаточность. Мама уверена, что музыкант сильно перенапрягался в последнее время. Похоронен артист на Пятницком кладбище.

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