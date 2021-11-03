«У нас теплая зима в Аланье»: Анастасия Макеева рассказала о своей недвижимости в Турции

Как отметила актриса, сейчас у них 26 градусов тепла.

Актриса Анастасия Макеева в Instagram подтвердила, что они с мужем, строителем Романом Мальковым, приобрели недвижимость в турецкой Аланье.

«Все уже в курсе, что мы приобрели недвижимость в Турции и теперь у нас теплая зима в Аланье. Погода чуть пасмурна сегодня, но 26 градусов тепла и вода 24 градуса тоже радует». Анастасия Макеева

По словам Анастасии Макеевой, у них с любимым мужем за последний год было много дел, поэтому возможности приехать в Турцию не было. Сейчас же наступило время «больших дорог и интересного бизнеса».

Напомним, что Анастасия Макеева и Роман Мальков сыграли свадьбу в мае нынешнего года. Ради звезды мюзиклов строитель бросил семью с детьми в Словении.

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