«У нас теплая зима в Аланье»: Анастасия Макеева рассказала о своей недвижимости в Турции

Актриса Анастасия Макеева в Instagram подтвердила, что они с мужем, строителем Романом Мальковым, приобрели недвижимость в турецкой Аланье.
«Все уже в курсе, что мы приобрели недвижимость в Турции и теперь у нас теплая зима в Аланье. Погода чуть пасмурна сегодня, но 26 градусов тепла и вода 24 градуса тоже радует».
По словам Анастасии Макеевой, у них с любимым мужем за последний год было много дел, поэтому возможности приехать в Турцию не было. Сейчас же наступило время «больших дорог и интересного бизнеса».
Напомним, что Анастасия Макеева и Роман Мальков сыграли свадьбу в мае нынешнего года. Ради звезды мюзиклов строитель бросил семью с детьми в Словении.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.