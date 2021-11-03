«Я вернулась!»: Нетребко в черном мини-платье и блестящем пальто вышла в свет

Оперная дива посетила знаменитый театр, где выступил ее муж Юсиф Эйвазов. Она нарядилась для такого случая.

Анна Нетребко является знаменитой оперной артисткой. И хоть ее родина Россия, она давно живет в Вене. Также у певицы есть квартира в Нью-Йорке, но после начала пандемии она не могла приехать в США.

Последние несколько месяцев стали насыщенными для звезды. Она дала концерт в Кремле, отметив юбилей, а потом гастролировала и даже выступила перед королевой Швеции.

А вот недавно Анна оказалась во Флориде. Она устроила себе вынужденный отпуск из-за здоровья. Если сначала певица гуляла по Майами, то теперь приехала в Нью-Йорк.

Она уже сводила сына Тьяго в музей на авианосце, а накануне ей удалось посетить место, где она не раз выступала, — Метрополитен-оперу. Для такого случая Нетребко облачилась в черное мини-платье и блестящее пальто в пол. Наряд разбавила алая сумка и длинная сережка в виде перышка.

«Я вернулась! Пока только как зритель. Мой любимый Юсик поет и поет потрясающе! Обожаю его!» — поделилась звезда.

Когда Юсиф выступил на публике, то жена одарила его аплодисментами и одобряющими криками. Другие зрители тоже были в восторге. А вот потом Анна отправилась гулять с друзьями.

«Какое счастье вернуться в Метрополитен-оперу! Эти люстры! Этот свет! Эта музыка! Я так рада вернуться!» — призналась она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Многие отметили, что скучают по ее выступлениям. Другие обрадовались тому, что она снова приехала в США.

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