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«Продлены не будут»: Сергей Собянин заявил о скором завершении нерабочих дней в Москве

Как отметил мэр, к обычной жизни столица вернется с понедельника — 8 ноября.

«Продлены не будут»: Сергей Собянин заявил о скором завершении нерабочих дней в Москве
Сергей Собянин. Фото: Globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нерабочие дни в Москве завершатся с 8 ноября.

«Динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут».

Сергей Собянин

Как отметил Сергей Собянин, в музеи и театры будут пускать только по QR-кодам. Мэр столицы призвал москвичей активнее вакцинироваться. По его словам, все условия для этого в регионе созданы, сообщает РИА Новости.

Добавим, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также заявил, что нерабочие дни после 7 ноября продлеваться не будут.

Напомним, что ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной. В сутки выявляют свыше сорока тысяч новых случаев заражения.

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Андрей ВоробьевМоскваПодмосковьеРоссияСергей Собянин