«Сейчас у меня время перемен»: Евгения Медведева дала откровенное интервью Алине Загитовой

По словам фигуристки, ее образ существенно изменился за последнее время.

Фигуристка Евгения Медведева во время нового выпуска шоу «Ледниковый период» дала откровенное интервью ведущей Алине Загитовой, с которой они ранее соревновались на различных стартах.

Как отметила олимпийская чемпионка, у Евгении Медведевой в паре с блогером Даней Милохиным получился очень веселый и молодежный номер в новом выпуске шоу «Ледниковый период». На официальных соревнованиях, как заметила Загитова, ее извечной сопернице редко удавались такие зажигательные номера.

«Это правда, что мое амплуа — больше лирика, драма, в спорте брала в основном такие образы. Только в показательных номерах иногда зажигала, но не на турнирах. А у нас здесь турнир на «Ледниковом периоде». Но сейчас у меня время перемен. И мне в таком образе понравилось». Евгения Медведева

Напомним, что Алина Загитова выиграла на Олимпиаде в корейском Пхенчхане в 2018 году. Евгения Медведева стала на тех соревнованиях второй, сообщает «Спорт-Экспресс».

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