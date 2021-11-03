«Сейчас у меня время перемен»: Евгения Медведева дала откровенное интервью Алине Загитовой

Фигуристка Евгения Медведева во время нового выпуска шоу «Ледниковый период» дала откровенное интервью ведущей Алине Загитовой, с которой они ранее соревновались на различных стартах.
Как отметила олимпийская чемпионка, у Евгении Медведевой в паре с блогером Даней Милохиным получился очень веселый и молодежный номер в новом выпуске шоу «Ледниковый период». На официальных соревнованиях, как заметила Загитова, ее извечной сопернице редко удавались такие зажигательные номера.
«Это правда, что мое амплуа — больше лирика, драма, в спорте брала в основном такие образы. Только в показательных номерах иногда зажигала, но не на турнирах. А у нас здесь турнир на «Ледниковом периоде». Но сейчас у меня время перемен. И мне в таком образе понравилось».
Напомним, что Алина Загитова выиграла на Олимпиаде в корейском Пхенчхане в 2018 году. Евгения Медведева стала на тех соревнованиях второй, сообщает «Спорт-Экспресс».
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.