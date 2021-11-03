«У нас традиция — Никита читает Анюте на ночь сказки»: Лазарев впервые так откровенно заговорил о трехлетней дочке

В эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro Сергей Лазарев впервые так откровенно рассказал о своей младшей трехлетней дочке Анечке. Малышка уже во всю проявляет свой характер. Если у старшего братика появился телефон, такой же гаджет должен быть и у нее. Конечно же, певец не может отказать своей маленькой принцессе. Отношения между Аней и Никитой прекрасные. Сынишка поп-артиста просто обожает свою сестренку. Даже на ночь сказки ей читает перед сном.

«Анечке только три года, поэтому пока у нее все увлечения детсадовские. Дома любит все повторять за братом. Вдруг попросила у меня телефон — захотела, чтобы был свой. Пока отдал старый Никиты: детский, без приложений, чтобы она просто знала, что у нее есть телефон. Ник — заботливый брат, помогает сестренке. У нас уже есть традиция — Никита читает Анюте на ночь сказки», — отметил Сергей Лазарев в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.

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