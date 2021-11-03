«Вечерами с сыном и дочкой мультики смотрим»: как Лазарев проводит дома время с детьми

Сергей Лазарев дал эксклюзивное интервью сайту Teleprogramma.pro, поделившись методами воспитания детей. Старшей сын певца — Никита — уже учится в школе. Он стал первоклассником. По словам артиста, на дом уроки малышам пока не задают, все, что нужно, они выполняют в классе с учителем. Так у Сергея появляется лишнее время, которое он может посвятить отдыху с детьми вместо того, чтобы выполнять школьные задания.

«У нас действительно такая школа, что ученики там выполняют и домашние задания. Директор нам сказал: «Дайте детям дома отдохнуть от школы. Чтобы они скучали по ней и приходили с большим желанием что-то сделать. Дайте им побыть дома детьми». Мне этот подход нравится, поэтому вечерами дома мы с сыном и дочкой общаемся, играем, мультики смотрим. У меня, к счастью, ребенок очень любопытный, ему все нравится — новые друзья, учеба преимущественно через игру. Он много гуляет, общается. На днях сын выучил рассказ про ежика. Вместе с другими детьми они ходили по разным классам, и каждый ученик рассказывал про животное, которое выбрал. Потом они пошли в детский садик и там выступали со своими рассказами», — рассказал Сергей Лазарев в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.