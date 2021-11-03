Цифровая премьера драмы Георгия Лялина «Распутье» состоится в онлайн-кинотеатре Kion 4 ноября. Этот фильм получил призы на кинофестивалях «Окно в Европу – 2020» и «Балтийские дебюты».

Отметим, что в главной роли в картине сыграл актер Роман Евдокимов. Премьера «Распутья» в онлайн-кинотеатре Kion — первая возможность для зрителей страны увидеть фильм.

По сюжету картины главному герою приходит весть о смерти отца. Он едет в город Советск, чтобы продать имущество родственника и решить свои денежные проблемы. Там он встречается с новой женой отца и ее сыном узбекского происхождения. Пытаясь решить возникшую проблему, он встает на борьбу с диаспорой местных бандитов.

Напомним, что картина Георгий Лялина получила восторженные отзывы от критиков. Фильм «Распутье» также вошел в топ-50 самых ожидаемых фильмов 2021 года.

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