Елизавета II почтила память покойного мужа, надев редкую брошь из бриллиантов и рубинов

Недавно Елизавета II почувствовала недомогание. Она провела ночь в больнице, после чего вернулась в Виндзорский замок. Однако врачи посоветовали ей отказаться от рабочих поездок и отдохнуть в течение двух недель.

По этой причине Ее Величество отменила свой визит в Шотландию, где стартовал экологический саммит с участием первых глав разных государств. Но она записала видеообращение.

На кадрах 95-летний монарх появилась в ярко-зеленом платье, которое дополнила брошью в форме бабочки из бриллиантов и рубинов. Аксессуар ей подарила графиня Онслоу в день свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году. Королева крайне редко его носила.

Кроме того, на заднем фоне был портрет ее покойного мужа, датированный 1988 годом. Как известно, принц Филипп на протяжении всей жизни был борцом за экологию. Об этом пишет Harpers Bazaar.

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