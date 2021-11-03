«Попросил положить бумагу в туалет»: Бурковский рассказал, как Табаков наводил порядок в театре

Актер Андрей Бурковский в шоу «Скажи Гордеевой» рассказал о своем учителе режиссере Олеге Табакове.

«Олег Павлович — мой отец родной. На первом курсе он пришел на наш показ. На втором меня пригласил к себе Константин Аркадьевич Райкин. Он мне сказал: «Андрей, тебя позовет Табаков, и ты согласишься». Мы чуть позже два часа разговаривали с Табаковым. Он рассказал, как приехал в Москву. Потом он сказал: «Андрей, ты идешь быстрыми шагами». Андрей Бурковский

Как отметил Бурковский, Табаков всегда давал шанс молодым актерам. «Просто шансом надо было правильно воспользоваться. Первым делом, когда он пришел в театр, то сказал: «Положите туалетную бумагу». Ему сказали, что своруют. Табаков ответил: «Положите столько, чтобы своровали и осталась». Это и есть его подход. В этом весь Олег Павлович. Артисты, как он говорил, должны зарабатывать не просто на хлеб с маслом, но и еще и с икрой», — заметил Бурковский.

Напомним, что Андрей Бурковский недавно покинул МХТ имени Чехова. Он был не согласен, что три его спектакля, которые пользовались успехом, сняли с репертуара.

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