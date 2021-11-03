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Для стройности: Боярская после советов Хромченко вышла на променад в двубортном пальто и платье по фигуре из джерси

Эвелина Хромченко уверена, что двойной ряд пуговиц подает формы в более компактном виде.

Для стройности: Боярская после советов Хромченко вышла на променад в двубортном пальто и платье по фигуре из джерси
Елизавета Боярская. Фото: Global look press

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» советовала зрительницам присмотреться к моделям тренчей, жакетов и пальто двубортного кроя. Стилист уверена, что двойной ряд пуговиц создает эффект стройности, показывая фигуру более компактной.

Именно в таком пальто вышла на променад Елизавета Боярская, выбрав синий приглушенный экземпляр. Под него актриса подобрала платье из джерси по фигуре оттенка капучино.

Елизавета Боярская. Фото: instagram.com/lizavetabo/

Ранее коллега Эвелины Хромченко Александр Васильев советовал женщинам, которые любят трикотаж, который сейчас очень актуален, обратить внимание именно на джерси. Эта ткань имеет плотную текстуру и красиво выглядит на теле, не акцентируя рельефы фигуры, как это нередко бывает с тонким трикотажем.

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