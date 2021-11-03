Для стройности: Боярская после советов Хромченко вышла на променад в двубортном пальто и платье по фигуре из джерси

Эвелина Хромченко уверена, что двойной ряд пуговиц подает формы в более компактном виде.

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» советовала зрительницам присмотреться к моделям тренчей, жакетов и пальто двубортного кроя. Стилист уверена, что двойной ряд пуговиц создает эффект стройности, показывая фигуру более компактной.

Именно в таком пальто вышла на променад Елизавета Боярская, выбрав синий приглушенный экземпляр. Под него актриса подобрала платье из джерси по фигуре оттенка капучино.

Ранее коллега Эвелины Хромченко Александр Васильев советовал женщинам, которые любят трикотаж, который сейчас очень актуален, обратить внимание именно на джерси. Эта ткань имеет плотную текстуру и красиво выглядит на теле, не акцентируя рельефы фигуры, как это нередко бывает с тонким трикотажем.

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