Как выглядит «сумка Арлекино», которая станет хитом этого сезона, показал Рогов

Клетка этой осенью зазвучала с удвоенной силой на мировых подиумах и сдавать свои позиции не собирается. Сейчас очень актуальным становится принт из перекрещенных разноцветных линий, что, к слову, очень удобно для комплектации луков.

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live показал трендовое пальто с ним и заметил, что все тона, заключенные в модной клетке, можно смело включать в аутфит.

Этот же стилист на проекте СТС «Рогов в деле» продемонстрировал другую клетку, которая стала суперхитом сезона — «шахматную доску». Вещи с ней ведущий советовал купить каждому, кто хочет показать, что он на модной волне.

А для героини проекта Александр Рогов приобрел «сумку Арлекино» с трендовым рисунком. По мнению эксперта, лук с ней сразу приобретает благородный флер.

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