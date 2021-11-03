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Как выглядит «сумка Арлекино», которая станет хитом этого сезона, показал Рогов

Она стала продолжением тренда на клетку.

Как выглядит «сумка Арлекино», которая станет хитом этого сезона, показал Рогов
Александр Рогов. Фото: instagram.com/alexandrrogov/

Клетка этой осенью зазвучала с удвоенной силой на мировых подиумах и сдавать свои позиции не собирается. Сейчас очень актуальным становится принт из перекрещенных разноцветных линий, что, к слову, очень удобно для комплектации луков.

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live показал трендовое пальто с ним и заметил, что все тона, заключенные в модной клетке, можно смело включать в аутфит.

Этот же стилист на проекте СТС «Рогов в деле» продемонстрировал другую клетку, которая стала суперхитом сезона — «шахматную доску». Вещи с ней ведущий советовал купить каждому, кто хочет показать, что он на модной волне.

Сумка с принтом «шахматная доска». Кадр из шоу «Рогов в деле»/ СТС

А для героини проекта Александр Рогов приобрел «сумку Арлекино» с трендовым рисунком. По мнению эксперта, лук с ней сразу приобретает благородный флер.

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