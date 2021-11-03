Эротизм блондинок – особый шик: Брежнева в тюлевом бра показала, какой сексуальной можно быть с самого утра

В феврале Вере Брежневой исполнится уже 40 лет, однако она до сих пор прочно держит за собой статус секс-символа российской эстрады.

Причем, блондинке явно это ничего не стоит: она не носит вызывающих нарядов и не оголяется откровенно на публике. Однако ее образы частенько имеют флер секса, который она подает очень элегантно.

А как она красиво пожелала доброго утра своим фолловерам! С легким едва заметным макияжем, прической «только встала с постели», в красных брюках, распахнутой рубашке и тюлевом бра, который прозрачно выдал ее грудь, она эффектно попозировала под собственный хит. Сама нежность и сам эротизм, а не певица!

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.