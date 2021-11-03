«Ба! Харлаша влюбился»: пассия звезды Comedy Club в «голом» монокини с прорезями сверкнула попкой

28-летняя Екатерина Ковальчук показала в Instagram всю красоту своего молодого сексапильного тела.

Новая пассия резидента Comedy Club Гарика Харламова, как считают многие поклонники, точная копия бывшей жены юмориста — Кристины Асмус. Судя по всему, комику нравятся миниатюрные девушки со светло-русыми волосами. В Сети ходят слухи, что Гарик буквально потерял голову от прелестей 28-летней актрисы. Да и сама Екатерина Ковальчук отвечает юмористу взаимностью. Как говорится— совет да любовь!

Выглядит новая пассия Харламова весьма и весьма «сочно». На снимках в «голом» монокини с прорезями, которое появилось на фан-аккаунте звезды в Instagram, Екатерина Ковальчук сверкнула своей упругой попкой, обтянув «орешек» тесными трусиками.

«И? Харлаша взвыл?», «Выглядит улетно», «С виду такая скромняшка, а любит, как Асмус, голышом скакать», «Гарик любит такую обнаженку», «Ба! Харлаша, небось, влюбился», «Провокация засчитана», «Ну копия Кристи! Они как сестры-двойняшки», «И как Харламов не пугается, когда рядом засыпает?? Открываешь глаза, а там Асмус, ой, нет, постойте — уже другая», «Попка что надо! Такая крепкая», «Ммм… хочется помять эти мягкие булочки», — пишут фолловеры.

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