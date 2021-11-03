«Удивительная женщина»: Эмин впервые показал маму, закружив ее в танце

Эмин Агаларов родился в семье предпринимателя Араза Искендир оглы и Ирины Иосифовны. Свою маму артист решил показать фанатам в инстаграме. Он поделился снимком, на котором закружил ее в танце.

«Мама! Ты удивительная женщина», — подписал фото Эмин.

Фолловеры отреагировали на публикацию.

«Мама у тебя огонь», — написала певица Валерия. «Красивая и мудрая женщина! Счастья вам!» — писали пользователи Сети.

больше по теме Папа привез на курорт: Эмина Агаларов нарядил подросшую дочку Афину в платье с рюшами Певец устроил отпуск с наследницей от Алены Гавриловой.

Напомним, Эмин — многодетный отец. Он воспитывает двоих сыновей от Лейлы Алиевой. Также певец удочерил девочку по имени Амина, а в союзе с моделью Аленой Гавриловой у него родилась дочь Афина.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.