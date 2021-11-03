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«Мне не смешно»: Андрей Бурковский нелестно высказался о КВН, стендапах и Comedy Club

По словам актера, он вообще в последние годы не смотрит комедии.

«Мне не смешно»: Андрей Бурковский нелестно высказался о КВН, стендапах и Comedy Club
Андрей Бурковский. Фото: Globallookpress.com

Актер Андрей Бурковский в шоу «Скажи Гордеевой» нелестно высказался о КВН и Comedy Club.

Андрей Бурковский
Андрей Бурковский. Фото: Globallookpress.com

«Смотришь ли ты сейчас КВН, Comedy Club, ходишь ли ты на стендапы?» — спросила ведущая.

«КВН и Comedy Club не смотрю. Стендапы смотрю иногда, но не хожу на них. Мне не смешно. Могу я так сказать. Я не смотрю комедии».

Андрей Бурковский

Напомним, что Андрей Бурковский — бывший игрок КВН. В 2004 году в составе команды «Максимум» дебютировал в Премьер-лиге КВН. В первом же сезоне его команда стала чемпионом.

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Comedy ClubАндрей БурковскийКВНКоманда "Максимум"Шоу "Скажи Гордеевой"