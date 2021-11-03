«Мне не смешно»: Андрей Бурковский нелестно высказался о КВН, стендапах и Comedy Club

Актер Андрей Бурковский в шоу «Скажи Гордеевой» нелестно высказался о КВН и Comedy Club.
«Смотришь ли ты сейчас КВН, Comedy Club, ходишь ли ты на стендапы?» — спросила ведущая.
«КВН и Comedy Club не смотрю. Стендапы смотрю иногда, но не хожу на них. Мне не смешно. Могу я так сказать. Я не смотрю комедии».
Напомним, что Андрей Бурковский — бывший игрок КВН. В 2004 году в составе команды «Максимум» дебютировал в Премьер-лиге КВН. В первом же сезоне его команда стала чемпионом.
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