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«Не взяла, а выиграла золото»: Роднина поставила на место ошибшегося в формулировке Корчевникова

Как отметила трехкратная олимпийская чемпионка, взять можно конфетку со стола.

«Не взяла, а выиграла золото»: Роднина поставила на место ошибшегося в формулировке Корчевникова
Ирина Роднина. Фото: Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» поставила на место ошибшегося в формулировке ведущего Бориса Корчевникова.

Борис Корчевников
Борис Корчевников. Фото: Globallookpress.com

«В 1980 году вы в Лейк-Плэсиде взяли золото», — заявил Борис Корчевников.

«Я не взяла, я выиграла золото. Это неправильно. Меня бесит, когда говорят: «Это серебро оттенка золота». Серебро оно и есть серебро. Давайте четко определять позиции. Можно выиграть только золото. Серебро ты уже не выигрываешь. Взять можно конфетку со стола».

Ирина Роднина

Напомним, что Ирина Роднина десять раз побеждала на чемпионатах мира. Она — депутат Госдумы.

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Борис КорчевниковГосдумаИрина РоднинаЛейк-ПлэсидПрограмма "Судьба человека"