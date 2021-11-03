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«С Настей лучше, чем с мамой»: пасынок Макеевой сделал душераздирающее признание

В эти дни 16-летний Андрей Мальков находится с мачехой и отцом в Турции.

«С Настей лучше, чем с мамой»: пасынок Макеевой сделал душераздирающее признание
Андрей Мальков. Фото: instagram.com/m_a_l_k_o_v

На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков улетели в Турцию. На этот раз компанию им составил старший сын бизнесмена-строителя, 16-летний Андрей. Ранее он заявил, что актриса и его отец купили в Аланье недвижимость. Позже этот факт подтвердила и сама Макеева.

Теперь же Андрей сделал еще одно признание. Отвечая на вопросы подписчиков в «Инстаграме», он заявил, что отношения с мачехой у него лучше, чем с родной мамой.

Андрей Мальков
Андрей Мальков. Скриншот: instagram.com/m_a_l_k_o_v

«Отношения с Настей лучше, чем с мамой?» — спросил один из фолловеров.

«Ес сэр», — ответил Андрей.

Напомним, что сын Романа Малькова перебрался к нему и мачехе в Москву еще весной. Он учится в столичном колледже на проектировщика, а также продвигает новый бренд уходовой косметики, который недавно выпустила актриса.

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