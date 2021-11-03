«Не разобралась со звездностью»: Иванова объяснила, почему у Корбут не сложилась жизнь в США

Как отметила гимнастка, в Америке ее коллега была суперзвездой.

Гимнастка Лидия Иванова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему не сложилась жизнь в США у четырехкратной олимпийской чемпионки по гимнастике Ольги Корбут.

«Она не разобралась со своей звездностью. Поехала жить в Америку. Там у нее и машина была, и жить было где. Она в США была суперзвездой. И школы имени Ольги Корбут открывались в геометрической прогрессии. Она вызвала в США своего мужа Леонида Борткевича из «Песняров». У них родился сын». Лидия Иванова

Как отметила Иванова, Корбут не смогла правильно воспользоваться своей популярностью.

«Она не стала ни тренером, ни судьей. Как-то она прошла мимо этого. Ей хватало, что ее все любят. Она не испытывали житейских трудностей. И с сыном у нее не очень сложились отношения. И сама не у дел оказалась. У нее сейчас очередной американский жених. Мне ее очень жалко. У нее был потрясающий потенциал в этой жизни», — заявила Лидия Иванова.

Напомним, что Лидия Иванова — двукратная олимпийская чемпионка. Ольга Корбут — спортсменка, придумавшая и сделавшая знаменитую «Петлю Корбут». Это случилось на Олимпиаде в Мюнхене.

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