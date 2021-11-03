«У меня в этом году снялось три спектакля»: Бурковский объяснил, почему ушел из МХТ имени Чехова

Как отметил актер, постановки с его участием «были на разрыв».

Актер Андрей Бурковский в шоу «Скажи Гордеевой» объяснил, почему не так давно покинул МХТ имени Чехова.

«У меня в этом году снялось три спектакля, которые были на разрыв. Я воспринял так: «Да, спектакль видимо, должен уйти». Ну окей. Посмотрим, что будет». Андрей Бурковский

Как отметил Андрей Бурковский, труппа МХТ – самая интеллигентная из всех московских театров. Все артисты очень самодостаточные люди. При этом, если кто-то не согласен с политикой руководства, то просто берет и уходит.

Напомним, что вскоре после ухода Бурковского из МХТ имени Чехова произошли кадровые перестановки. Вместо худрука Сергея Женовача был назначен актер Константин Хабенский. Поклонники Бурковского надеются, что он вернется в театр.

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