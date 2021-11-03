Резной крест и фотография диктора: как выглядит могила Игоря Кириллова сразу после похорон

Телеведущий был похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.

Могила знаменитого советского диктора Игоря Кириллова сразу после похорон буквально утонула в цветах – белых и бордовых розах.

На могиле звезды на Новодевичьем кладбище можно было увидеть деревянный резной крест и фотографию диктора. На снимке он предстал с еле заметной улыбкой.

Напомним, что Игорь Кириллов нашел свой последний приют на одной из центральных аллей Новодевичьего кладбища. В последний путь его провожали близкие, друзья и коллеги. А вот дочери и внуков на похоронах не было.

больше по теме Дочь и внуки не появились на похоронах Игоря Кириллова Знаменитый диктор умер в муках. Он обрел свой последний приют на Новодевичьем кладбище.

Игорь Кирилов полюбился зрителям по программе «Время». Он закончил ее вести в конце декабря 1989 года, сообщает «Комсомольская правда».

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