«Шутки стали более резкими»: Ксения Корнева рассказала, чем «Игра» отличается от КВН

Как отметила звезда «Уральских пельменей», в целом на сцене не изменилось ничего.

Звезда шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева заявила, что проект «Игра» мало чем отличается от КВН. Все было разрекламировано, будто будет что-то невероятное, но она ничего подобного, к сожалению, не увидела.

«Декорации очень красивые — да, крутой ведущий — да. А в целом на сцене не изменилось ничего. Может быть, шутки стали более резкими, но при всем при этом общая канва не поменялась совсем». Ксения Корнева

Как отметила Ксения Корнева, каждый должен сам выбирать, что ему нравится. При этом она заметила, что будет смотреть с интересом, как «Игру», так и КВН. По словам Корневой, она посмотрела один из выпусков «Игры», и он не показался ей смешным, но она считает, что это нормально, сообщает Е1.

Напомним, что шоу «Игра» не выйдет 7 ноября. Съемки проекта заморожены из-за пандемии.

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