«Чтобы рядом были близкие люди»: внебрачный сын Игоря Крутого пришел на семейный праздник

О существовании наследника композитор узнал несколько лет назад.

Несколько лет назад Игорь Крутой узнал, что у него есть внебрачный сын Яков. Его родила продавец магазина, с которой у композитора случился короткий роман в 90-е.

Когда молодой человек заявил о себе, Крутой принял наследника, правда, после экспертизы ДНК. Яков быстро нашел общий язык с новыми родственниками, а звездный отец купил ему особняк в Подмосковье и машину.

Накануне свой день рождения отмечал старший сын Игоря Крутого – Николай. По этому случаю композитор собрал всех родственников за одним столом. Пришел поздравить брата и Яков. Кадрами с застолья Игорь Крутой поделился в своем инстаграм.

«Я желаю тебе только счастья, здоровья и чтобы рядом были только близкие люди», — сказал Яков Николаю.

Добавим, что раньше Яков Крутой занимался боксом. Сейчас ему 30 лет и вскоре он станет отцом.

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