«Таня хорошо идет»: единственная дочь Успенской сразила публику наповал в микрошортиках

Единственная дочь Любови Успенской — Татьяна Плаксина долгое время жила в США. Вернувшись в Россию, она наконец-то нашла общий язык со знаменитой мамой, сделала пластические операции и хорошеет день ото дня.

На этот раз в ее инстаграм появились кадры, на которых 32-летняя дочь королевы шансона позировала в микрошортиках.

«Таня хорошо идет! Три грации! Здоровские!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Татьяна попала в аварию в Коста-Рике, в результате которой лишилась зубов. Для восстановления ей понадобилось несколько пластических операций. Долгое время девушка боролась с наркотической зависимостью, а недавно Любовь Успенская заявляла, что отправила дочь в психиатрическую клинику.

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