Какова газель! Худенькая Ольга Рапунцель в бикини лимонного цвета покрасовалась на берегу океана, показав кубики пресса

Бывший участник «Дома-2» Дмитрий Дмитренко решил напомнить подписчикам, какой потрясающей дивой была его жена Ольга Рапунцель, до того, как подарила ему двух дочерей.

В микроблоге Дима Дмитренко разместил видео с участием Ольги Рапунцель, на котором та устроила дефиле на берегу океана.

Худенькая и стройная Оля Рапунцель красиво поднимая ножки ходит по воде, демонстрируя свою безупречную фигуру и пресс с продольными кубиками. Облачена Ольга Рапунцель в бикини лимонного оттенка, который подчеркивает ее прелести.

«А вы любите фотографироваться, как любит это делать моя жена?» — поинтересовался у своей аудитории Дима Дмитренко.

Видео, судя по всему, было сделано на Сейшелах, когда Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко были участниками шоу «Остров любви».

Подписчики тут же решили, что экс-участник ностальгирует по той Ольге Рапунцель, которой он делал предложение о замужестве.

Сейчас, родив двух дочерей Василису и Софию, Ольга Рапунцель сильно поправилась. Но она не теряет надежды вернуть себе свое стройное тело и уже начала потихоньку худеть.

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