«Ее талия – аномалия»: похудевшая Саша Черно в кружевных трусиках потребовала комплиментов своей новой фигуре

Экс-участница «Дома-2» Саша Черно покрасовалась перед камерой в смелом наряде.

Бывшая участница проекта «Дом-2» Саша Черно всегда была склонна к эпатажу. На телестройке она удивляла многих своими выходками и любовью к некому фриковству.

Саша Черно остается верна себе. Избавившись всего от нескольких килограммов, Саша Черно почувствовала себя непревзойденной красоткой.

Брюнетка поделилась в сторис микроблога видео, на котором предстала в бюстгальтере и кружевных трусах лилового цвета.

Саша Черно приплясывает, демонстрируя свои пышные телеса так, что ее любви и бодипозитиву можно только позавидовать.

«Ее талия – аномалия. Ее талия – песочные часы. Я жду от вас комплименты», — говорит Саша Черно в кадре.

И надо сказать, аудитория Саши Черно ее вовсю поддерживает. Заметив даже небольшие перемены в облике экс-участницы «Дома-2», фанаты осыпают Сашу Черно комплиментами.

Вероятно, это очень мотивирует Александру, которая чуть меньше месяца назад решилась на кардинальные меры ради того, чтобы избавиться от лишнего веса.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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