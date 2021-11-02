«Нарушить тишину»: НТВ покажет фильм о катастрофе теплохода «Армения», в которой погибли пять тысяч человек

В документальной картине «Черноморский цугцванг. Гибель теплохода «Армения» восстановлен ход событий, которые привели к трагедии.

В ноябре 1941-го года в Черном море от немецких бомб погиб теплоход «Армения». На его борту находились пять тысяч человек, спастись удалось только шестерым. Эта трагедия считается одной из самых крупных катастроф двадцатого века.

По числу жертв она превосходит «Титаник» и стоит в одном ряду с гибелью немецкого корабля «Вильгельм Густлофф» в конце войны. Вот только две эти истории известны. А трагедия с теплоходом «Армения» — нет.

Восстановить справедливость решила съемочная группа во главе с Елизаветой Листовой. В документальном фильме «Черноморский цугцванг. Гибель теплохода «Армения», который покажет канал НТВ, воссозданы трагические события, приведшие к гибели «Армении», останки которой были обнаружены на дне Черного моря полтора года назад.

Специально для фильма Центр подводных исследований Русского географического общества совершил повторный выход в море и спуск к «Армении» подводным аппаратом для съемок профессиональной камерой.

«Все клянут Александра Маринеско, командира балтийской подлодки, затопившей «Густлофф», за то, что он отправил на дно пополам с военными и мирных жителей Восточной Пруссии, — говорит автор фильма Елизавета Кустова. – Меж тем, гибель «Густлофа» в январе 45-го, может считаться просто ответом на гибель «Армении» в ноябре 41-го. Точно так же с военными и гражданскими вперемешку. Точно так же цифры крутятся вокруг 5 тысяч жертв. Но в одном случае – страдания и почести, а в другом (нашем) – просто тишина. Очень хотелось эту тишину нарушить».

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