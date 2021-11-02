«Обиделась, расплакалась, стала давить на жалость»: Дмитрий Губерниев прокомментировал конфликт с Бузовой

Комментатору до сих пор припоминают его неспортивное поведение в эфире «Матч ТВ» с Ольгой Бузовой.

Дмитрий Губерниев прокомментировал недавний конфликт с Ольгой Бузовой. Он признался, что считает реакцию певицы на его слова неадекватной.

«Безусловно, иногда я хайпую, что говорить. Вот до сих пор обсуждают историю с Бузовой, не скрою, это был троллинг, провокация. Хотя я этого делать не собирался, просто среагировал на какие-то ее слова. Но Ольга не первый день на телевидении, и я рассчитывал на адекватную реакцию. Ведущий, шоумен должен уметь держать удар. Она могла, например, перевести все в шутку, ответить в том же стиле. А вместо этого обиделась, расплакалась, стала давить на жалость. Я считаю, это непрофессионально. Но, думаю, мы еще с ней что-нибудь вместе замутим, какую-нибудь песню споем», — признался Дмитрий Губерниев в интервью 7Дней.

Ольга Бузова поругалась с комментатором из-за провокационного вопроса. Губерниев изначально задал их беседе саркастичный тон. Он начал задавать певице вопросы на знание футбола, а когда девушка растерялась, завершил беседу фразой из книги «Малыш и Карлсон»: «Вы перестали пить коньяк по утрам?», чем довел Ольгу до слез прямо в студии.

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