«Это очень странно, это не для меня»: Стас Пьеха объяснил свой отказ участвовать в шоу «Холостяк»

Известный исполнитель Стас Пьеха признался, что не раз получал приглашение стать героем проекта, в котором за его руку и сердце будут сражаться два десятка девушек.

Музыкант Стас Пьеха сформулировал свое отношение к проекту «Холостяк», давая ясно понять, что шоу подобного формата не входят в рамки его интересов.

«Мне предлагали стать «холостяком» в телешоу на Украине и в России, я отказался. В моей цепочке ценностей выставлять свою личную жизнь напоказ, заниматься этим в телевизоре — это брезгливо», — высказался Стас Пьеха.

Исполнитель хита «Я и ты» считает, что парни, соглашающиеся участвовать в подобных шоу, делают это ради пиара.

Стасу Пьехе же сама идея борьбы двух десятков девушек за расположение мужчины кажется противоречащей здравому смыслу и природе.

«Сама по себе история, когда 25 женщин борются за одного мужчину, какая-то патологичная. Природой так задумано, что мужчина добивается женщины. Когда наоборот, да еще и в таком количестве… Конструкция очень шаткая. Это очень странно, и это не для меня», — цитирует Стаса Пьеху издание WMJ.ru.

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