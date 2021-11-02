«Я уже в предвкушении предстоящих хлопот»: Анастасия Костенко поделилась фотографией с выписки

Анастасия Костенко поделилась фотографией с выписки из роддома, где родила третьего ребенка. Мальчик Алексей появился на свет 29 октября. Это первый сын, как для 29-летней модели, так и для футболиста Тарасова.

«Вот смотрю на этих прекрасных детей и поверить не могу, что эти три чуда — наши с тобой… Мы так упорно к этому шли, вместе, рука в руке и плечом к плечу и я уже в предвкушении предстоящих хлопот и незабываемых моментов», — делится впечатлениями многодетная мама в своем Instagram.

Фотография сделана во время выписки. Модель держит на руках своего новорожденного сына. Рядом – врач и муж с двумя старшими дочерьми Миланой и Евой. Дмитрий Тарасов организовал торжество с ростовыми куклами, шарами и саксофонисткой.

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Костенко рассказала, что роды в этот раз прошли гладко. Однако не успев вернуться домой, жена спортсмена рассказала, что не собирается останавливаться на трех детях.

«Трижды убедилась в том, что роды мечты бывают, но все-таки нужно убедиться и в четвертый раз (как и планировалось). Продолжение следует…» — заинтриговала подписчиков Анастасия.

Ранее семья публиковала фотографию своего новорожденного сына. Сейчас вся семья уже находится в своем доме.

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