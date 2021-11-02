«Куда уходят килограммы»: беременная Рапунцель сверкнула массивными бедрами в кроп-топе и легинсах

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель за несколько дней заметно прибавила в весе.

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель готовится во второй раз стать мамой.

Идет уже вторая половина беременности, и Алена довольно часто встает на весы, чтобы зафиксировать, на сколько килограммов она поправляется.

Видео взвешивания Алена Рапунцель публикует в сторис микроблога.

Выяснилось, что за последние несколько дней будущая мама поправилась на еще два килограмма. Сейчас вес Алены Рапунцель – 61 килограмм.

«Ладно, я так и думала, что плюс два килограмма. Нормально для моего срока, идет двадцать вторая неделя», — сказала Алена Рапунцель.

На видео Алена Рапунцель предстала в кроп-топе и легинсах. Будущей маме кажется, что визуально ее фигура не выглядит объемной.

«Куда они просто уходят? Вроде бы так с виду и не набрала. Наверное, вот сюда», — похлопала себя по пятой точке Алена Рапунцель, засветив довольно массивные бедра.

Напомним, будущий малыш станет вторым ребенком Алены Рапунцель, у которой есть двухлетний сын от экс-участника «Дома-2» Ильи Яббарова. С папой наследника, Ильей Семиным, Алена Рапунцель сейчас находится в ссоре.

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