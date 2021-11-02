Картина «Девочка и мороженое»: Климова с дочкой от Месхи в принтованном свитшоте появилась в кафе

Белла Месхи, как и многие дети, обожает сладкое.

Екатерина Климова – счастливая мама четырех детей: двух дочерей и двоих сыновей. Старшая Елизавета – уже студентка, учится в МГУ на журналиста, средние – Матвей и Корней – школьники, а младшенькая Белла еще ходит в садик.

Малышка родилась у звезды «Бедной Насти» от последнего брака с Гелой Месхи, занимается танцами, гимнастикой, поет, любит читать стихи. В общем, растет маленькой актрисой, вся в родителей.

А еще Белла обожает сладкое. Всю степень счастья на лице своего ребенка от вкусного мороженого Екатерина Климова показала на коротком видео, которое сняла в кафе. Девочка, облаченная в принтованный свитшот оттенка экрю, с восхищением любовалась в кадре на роскошный десерт, предвкушая роскошную трапезу.

С такой живой мордашки можно картину рисовать под названием «Девочка и мороженое»!

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