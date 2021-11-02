«Сразу захотелось быть вместе»: Илья Авербух публично заговорил о любви к молодой жене Лизе Арзамасовой

Прославленный фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова в конце прошлого года сообщили поклонникам о том, что стали мужем и женой, а уже в апреле обрадовали новостью о предстоящем пополнении в семье.

В августе у пары родился сын Левушка.

В интервью Карену Адамяну «50 вопросов. Спорт», которое вышло на Premier, Илья Авербух признался, что хотел бы еще детей от Лизы Арзамасовой.

Он рассказал также, какое качество привлекло его в Лизе.

«Мы встретились на каком-то мероприятии, потом просто увиделись. И нам действительно как-то сразу захотелось быть вместе. Мы поняли, что говорим на одном языке. Мне нравится ее какая-то определенная беззащитность перед миром. Она всегда мне нравилась», — поделился Илья Авербух.

Ставшая судьбоносной встреча была не первой в их жизни. Илья Авербух и Лиза Арзамасова познакомились, когда она была участницей шоу Первого канала «Ледниковый период».

Тогда Авербух был просто очарован юной, 15-летней, Лизой Арзамасовой. Но представить, что она когда-нибудь станет его женой, он тогда, конечно, не мог. Их роман начался спустя десять лет, когда Лизе было уже 25.

«Я, конечно, думал, что мир ее победит. А тогда я увидел, что, пройдя какой-то путь, она сохранила в себе этот ангельский свет — можно над этим смеяться, вымазывать, говорить «сладкий сироп» — я это вижу, чувствую и полюбил. Люблю и надеюсь, это с нами будет всю жизнь», — добавил Илья Авербух.

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